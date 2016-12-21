纽约期市：期棉结束三连跌收高逾1%，因空头回补

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三升逾1%，结束了三连跌走势，因在美元走弱之际投资人回补空头。
“一些新的交易进场...我们可能有一些商户在明天的美国出口销售报告出炉前回补空头，”Risk Analytics独立棉花交易员和销售顾问Louis Rose称。
3月期棉录得12月12日以来的最大单日百分比升幅，上涨1.14%，至70.13美分。
“我们认为实货买需可能是今日升势的驱动力，”法国兴业银行商品交易董事Michael McDougall称。
美元从14年高位回落，分析师称，在周四一批美国经济数据出炉及圣诞假日前，一些交易商在淡静交投中获利了结，减少了美元头寸。
3月期棉合约 收高0.79美分，或1.14%，报每磅70.13美分，交易区间为69.34-70.92美分。
期货市场总成交量增加10,361口，至29,200口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,486口，至243,889口。
美元指数 下跌0.27%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.11%。
市场等待将于周四发布的美国出口销售数据。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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