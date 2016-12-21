纽约期市：期棉结束三连跌收高逾1%，因空头回补

路透12月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三升逾1%，结束了三连跌走势，因在美元走弱之际投资人回补空头。

“一些新的交易进场...我们可能有一些商户在明天的美国出口销售报告出炉前回补空头，”Risk Analytics独立棉花交易员和销售顾问Louis Rose称。

3月期棉录得12月12日以来的最大单日百分比升幅，上涨1.14%，至70.13美分。

“我们认为实货买需可能是今日升势的驱动力，”法国兴业银行商品交易董事Michael McDougall称。

美元从14年高位回落，分析师称，在周四一批美国经济数据出炉及圣诞假日前，一些交易商在淡静交投中获利了结，减少了美元头寸。

3月期棉合约 收高0.79美分，或1.14%，报每磅70.13美分，交易区间为69.34-70.92美分。

期货市场总成交量增加10,361口，至29,200口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,486口，至243,889口。

美元指数 下跌0.27%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.11%。

市场等待将于周四发布的美国出口销售数据。(完)

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