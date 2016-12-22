纽约期市：期棉连续第二日收涨，节前交投清淡

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透12月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小涨，连续第二日收高，在圣诞周末前交投清淡。
“圣诞将至，卖家卖出和买家买入的兴致不大。市场缺乏交易兴致，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示。
在新一年的交易开始前，市场可能将呈现震荡走势，他补充说。
美国农业部报告，截至12月15日当周，出口净销售美国陆地棉27.67万包，较之前一周减少11%。
ICE-3月期棉 收涨0.07美分，或0.10%，报每磅70.2美分，盘中交易区间为69.76-70.77美分。
期货市场总成交量减少15,258口，至14,137口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,182口，至246,071口。
美元指数 小涨0.08%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.25%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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