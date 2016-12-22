版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 05:06 BJT

纽约期市：期棉连续第二日收涨，节前交投清淡

路透12月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小涨，连续第二日收高，在圣诞周末前交投清淡。

“圣诞将至，卖家卖出和买家买入的兴致不大。市场缺乏交易兴致，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示。

在新一年的交易开始前，市场可能将呈现震荡走势，他补充说。

美国农业部报告，截至12月15日当周，出口净销售美国陆地棉27.67万包，较之前一周减少11%。

ICE-3月期棉 收涨0.07美分，或0.10%，报每磅70.2美分，盘中交易区间为69.76-70.77美分。

期货市场总成交量减少15,258口，至14,137口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,182口，至246,071口。

美元指数 小涨0.08%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.25%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐