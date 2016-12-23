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市场报道 | 2016年 12月 24日 星期六 04:41 BJT

纽约期市：期棉下滑，假日前交投清淡

路透12月23日 - 期棉周五下跌，在圣诞和新年假日周前清淡交投，本周录得自11月初以来的最差周度表现。

“典型假日前的交投，许多市场人士都休假了，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

3月期棉合约 收跌0.33美分，或0.47%，报每磅69.87美分。交易区间为69.85-70.54美分。

本周，3月期棉合约下跌约1.6%，为截至11月4日当周以来的最大周度跌幅。

期货市场总成交量减少4,676口，至9,483口；数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,195口，至244,876口。

美元指数 下跌0.06%，汤森路透跟踪19种核心商品价格的CoreCommodity CRB指数 上涨0.12%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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