纽约期市：期棉下滑，假日前交投清淡

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透12月23日 - 期棉周五下跌，在圣诞和新年假日周前清淡交投，本周录得自11月初以来的最差周度表现。
“典型假日前的交投，许多市场人士都休假了，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。
3月期棉合约 收跌0.33美分，或0.47%，报每磅69.87美分。交易区间为69.85-70.54美分。
本周，3月期棉合约下跌约1.6%，为截至11月4日当周以来的最大周度跌幅。
期货市场总成交量减少4,676口，至9,483口；数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,195口，至244,876口。
美元指数 下跌0.06%，汤森路透跟踪19种核心商品价格的CoreCommodity CRB指数 上涨0.12%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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