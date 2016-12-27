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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 05:25 BJT

纽约期市：期棉小跌，交投迟滞

路透12月27日 - 期棉周二连续第二个交易日小跌，假日期间交投受限。

Varner Brokerage in总裁Rogers Varner表示，市场平静，因假日成交迟滞。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，在截至12月20日该周，投机商削减棉花多头仓位9,635口，至9.401万口，为五周来首周缩减棉花多头仓位。

3月期棉合约 收跌0.13美分，或0.19%，报每磅69.74美分。交易区间为69.52-70.24美分。

期货市场总成交量增加1,263口，至11,037口；数据显示，前一交易日未平仓合约增加180口，至245,056口。

美元指数 微升0.03%，汤森路透跟踪19种核心商品价格的CoreCommodity CRB指数 上涨1.17%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
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