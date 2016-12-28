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市场报道 | 2016年 12月 29日 星期四 05:11 BJT

纽约期市：期棉大致持稳，节日交投淡静

路透12月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三大致持稳，节日期间交投清淡。

“今日市场沉闷...成交量很低。没有新的基本面消息左右市场。”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose称。

3月期棉合约 收高0.01美分，或0.01%，报每磅69.75美分。交易区间为69.6-70美分。

期货市场总成交量减少769口，至10,350口；数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,247口，至243,809口。

美元指数 上扬0.27%，汤森路透跟踪19种核心商品价格的CoreCommodity CRB指数 上涨0.14%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
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