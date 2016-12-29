纽约期市：期棉触及两周高位，因空头回补和美元回落

路透12月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跳升逾1%，触及两周高位，受助于美元疲弱和投资者在今年最后一个交易日前进行空头回补。

“(周四)的走势与交易清淡和年末头寸调整有关...加上美元回落，”eith Brown and Co负责人Keith Brown称。

“空头回补多于新买盘。”

3月期棉合约 盘中高见71.14美分，为12月16日以来的最高价位。

美元兑日圆触及15日低位，因交易员利用假期的淡静交投机会，对美元的近期涨幅获利了结。

3月期棉 收高0.75美分，或1.08%，报每磅70.5美分，交易区间为69.64-71.14美分，后者为12月16日以来最高。

期货市场总成交量增加7,560口，至17,971口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,541口，至242,268口。

美元指数 下跌0.59%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.07%。(完)

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