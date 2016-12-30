纽约期市：期棉小涨，今年表现为2013年来最佳

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透12月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小涨，受助于强劲的周度美国出口销售数据及美元走软。今年期棉表现为2013年来最佳。
“我认为是出口销售数据带动了一些空头回补...出口增加可能令利多气氛加重。”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示。
美国农业部公布的出口数据显示，上周净出口34.32万出口包棉花，较之前一周增加24%。
2016年指标期棉 价格升近12%，为2013年来最大年度升幅。
“鉴于美国这么高的产量，棉花今年表现相当不错了。”Rose称。
3月期棉 收高0.15美分，或0.21%，报每磅70.65美分，交易区间为70.43-71.96美分，后者为12月14日以来最高。
期货市场总成交量增加3,711口，至21,962口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少493口，至241,775口。
美元指数 下跌0.38%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.20%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。