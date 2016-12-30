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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 05:30 BJT

纽约期市：期棉小涨，今年表现为2013年来最佳

路透12月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小涨，受助于强劲的周度美国出口销售数据及美元走软。今年期棉表现为2013年来最佳。

“我认为是出口销售数据带动了一些空头回补...出口增加可能令利多气氛加重。”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示。

美国农业部公布的出口数据显示，上周净出口34.32万出口包棉花，较之前一周增加24%。

2016年指标期棉 价格升近12%，为2013年来最大年度升幅。

“鉴于美国这么高的产量，棉花今年表现相当不错了。”Rose称。

3月期棉 收高0.15美分，或0.21%，报每磅70.65美分，交易区间为70.43-71.96美分，后者为12月14日以来最高。

期货市场总成交量增加3,711口，至21,962口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少493口，至241,775口。

美元指数 下跌0.38%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.20%。(完)

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