纽约期市：期棉跳升逾1.5%，因投资人乐观预期需求增加

路透1月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跳升逾1.5%，创11月中来最大单日百分比升幅，因投资人预期对棉花的需求增加。

3月期棉 跳升1.6%，为11月16日来最大单日升幅。

棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示，市场预期服装销售增加、候任总统特朗普将减税以及今年美国棉花种植面积减少，带动了对棉花需求的乐观情绪。

3月期棉 收高1.13美分，或1.60%，报每磅71.78美分，交易区间为71.14-71.85美分。

期货市场总成交量减少2,717口，至19,268口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加3,537口，至245,312口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)