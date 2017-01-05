纽约期市：期棉下滑，升至五个月高位后遭遇获利了结

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透1月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四一度触及近五个月高位，之后遭遇一波获利了结回软收低。
3月期棉 自8月9日来首次升穿关键的75美分水准，触及日高75.37美分。
“看来是在出口销售数据公布前出现了升势消竭、获利了结和实货对冲。”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示。
“除非出现利多消息，否则这一趋势可能继续下去。”他还称。
ICE-3月期棉 收低0.3美分，或0.40%，报73.78美分，盘中交易区间为73.61-75.37美分，后者为去年8月9日来最高。
期货市场总成交量减少12,087口，至41,880口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加8,237口，至255,395口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p