纽约期市：期棉下滑，升至五个月高位后遭遇获利了结

路透1月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四一度触及近五个月高位，之后遭遇一波获利了结回软收低。

3月期棉 自8月9日来首次升穿关键的75美分水准，触及日高75.37美分。

“看来是在出口销售数据公布前出现了升势消竭、获利了结和实货对冲。”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示。

“除非出现利多消息，否则这一趋势可能继续下去。”他还称。

ICE-3月期棉 收低0.3美分，或0.40%，报73.78美分，盘中交易区间为73.61-75.37美分，后者为去年8月9日来最高。

期货市场总成交量减少12,087口，至41,880口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加8,237口，至255,395口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)