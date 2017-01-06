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市场报道 | 2017年 1月 7日 星期六 05:50 BJT

纽约期市：期棉小涨，本周升幅为11月中来最大

路透1月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小涨，投资人逢低买入，本周期棉升幅为11月中来最大。

3月期棉 本周升约4.7%，为11月18日来最大单周升幅。

周四3月期棉升穿关键的75美分，为8月9日来首见。

美国农业部公布的数据显示，上周美国净出口销售18.37万包陆地棉，较之前一周减少47%。

ICE-3月期棉 收高0.21美分，或0.28%，报73.99美分，盘中交易区间为72.9-74.19美分。

期货市场总成交量减少14,590口，至27,625口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加3,265口，至258,660口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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