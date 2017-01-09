纽约期市：期棉创三周最大百分比跌幅，投资者在供需报告公布前结清头寸

路透1月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌超过1%，创三周来最大单日百分比跌幅，因在美国政府周四公布全球农产品供需报告前，投资者结清多头头寸。

“投机客通常在供需报告公布前获利了结。出现投机性头寸被结清的情况很正常，”独立棉花交易员和Risk Analytics的咨询师Louis Rose表示。

ICE-3月期棉合约 收跌1美分，或1.35%，创12月19日以来最大单日百分比跌幅，报每磅72.99美元，盘中交易区间为72.81-74.18美分。

期货市场总成交量减少477口，至27,656口。数据显示，前一交易日，未平仓合约增加2,842口，至261,502口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)