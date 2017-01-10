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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 05:47 BJT

纽约期市：期棉在淡静交投中小涨，供需报告出炉前投资人表现谨慎

路透1月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，交投淡静，因在本周稍后美国公布农产品供需数据前，投资人保持谨慎。

法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot表示，“今日没有太多买卖。”

美国政府将在周四发布全球农产品供需报告。

ICE-3月期棉合约 收高0.2美分，或0.27%，报每磅73.19美元，盘中交易区间为72.82-73.7美分。

期货市场总成交量减少3,436口，至24,413口。数据显示，前一交易日，未平仓合约增加1,197口，至262,699口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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