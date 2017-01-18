纽约期市：期棉小涨，盘中交投淡静

港报财经评论：拥抱蓝筹股，中电靠得住--经济日报5月25日
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透1月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，在前一日触及近两周低位后反弹，谨慎交投使市场陷于狭窄区间内。
“目前消息面清淡。昨天，看似基金将少量资金转向谷物市场，但除此之外，他们仍持有相当大的棉花净多头头寸，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot说。
ICE-3月期棉 收涨0.15美分，或0.21%，报每磅72.26美分，盘中交易区间为72.02-72.55美分。
期货市场成交量减少5,891口，至19,345口。数据显示，前一日未平仓合约减少560口，至261,756口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 刘静)
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。