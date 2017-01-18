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市场报道 | 2017年 1月 19日 星期四 05:33 BJT

纽约期市：期棉小涨，盘中交投淡静

路透1月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，在前一日触及近两周低位后反弹，谨慎交投使市场陷于狭窄区间内。

“目前消息面清淡。昨天，看似基金将少量资金转向谷物市场，但除此之外，他们仍持有相当大的棉花净多头头寸，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot说。

ICE-3月期棉 收涨0.15美分，或0.21%，报每磅72.26美分，盘中交易区间为72.02-72.55美分。

期货市场成交量减少5,891口，至19,345口。数据显示，前一日未平仓合约减少560口，至261,756口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 刘静)
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