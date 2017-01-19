纽约期市：期棉触及一周高位，明日将发布周度出口数据

路透1月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四触及一周高位，盘中交投清淡，明日美国政府将发布周度棉花出口销售数据。

ICE-3月期棉合约盘中高见73.29美分，为1月12日以来最高。

“交易量不大...背后的故事是，市场上有很多的多头和空头，但空头(结清头寸)的时间所剩无几了，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。

3月期棉合约 收高0.43美分，或0.60%，为1月4日以来的最大单日涨幅，报72.69美分，交易区间为72.27-73.29美分。

期货市场总成交量增加2,390口，至22,128口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,136口，至260,620口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)