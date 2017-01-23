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市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 05:59 BJT

纽约期市：期棉急升逾2%，因加工厂买盘和美元下跌

路透1月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跳升逾2%，至逾两周高位，受助于加工厂的买盘和美元下跌。

3月期棉合约 盘中触及每磅74.94美分的高位，为1月5日以来最高，也录得1月4日以来最大单日升幅。

市场对加工厂大量买盘，美元疲弱以及印度供应紧张做出了反应，独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose称。

3月期棉合约 收高1.59美分，或2.18%，报每磅74.63美分。交易区间为73.03-74.94美分。

期货市场总成交量增加17,246口，至38,038口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,122口，至260,450口。

美元指数 下跌0.59%，汤森路透跟踪19种核心商品oreCommodity CRB指数 上涨0.22%。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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