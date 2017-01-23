纽约期市：期棉急升逾2%，因加工厂买盘和美元下跌

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透1月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跳升逾2%，至逾两周高位，受助于加工厂的买盘和美元下跌。
3月期棉合约 盘中触及每磅74.94美分的高位，为1月5日以来最高，也录得1月4日以来最大单日升幅。
市场对加工厂大量买盘，美元疲弱以及印度供应紧张做出了反应，独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose称。
3月期棉合约 收高1.59美分，或2.18%，报每磅74.63美分。交易区间为73.03-74.94美分。
期货市场总成交量增加17,246口，至38,038口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,122口，至260,450口。
美元指数 下跌0.59%，汤森路透跟踪19种核心商品oreCommodity CRB指数 上涨0.22%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选