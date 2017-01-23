纽约期市：期棉急升逾2%，因加工厂买盘和美元下跌

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫

路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。