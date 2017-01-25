纽约期市：期棉上涨，因投机性买盘和美元走软

路透1月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，受投机性买盘和美元走软带动，期棉昨日录得逾一个月最大单日百分比跌幅。

周三，美元兑一篮子主要货币触及约七周低点，因投资人担心美国总统特朗普过多地关注保护主义政策，对有利经济成长的政策关注不够。

3月期棉合约 收高0.31美分或0.42%，报73.88美分，今日盘中交投区间在73.14-74.17美分。

期货市场总成交量减少24,551口，至23,520口。数据显示，前一交易日未平仓合约下降1,046口，至264,328口。