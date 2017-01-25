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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 05:12 BJT

纽约期市：期棉上涨，因投机性买盘和美元走软

路透1月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，受投机性买盘和美元走软带动，期棉昨日录得逾一个月最大单日百分比跌幅。

周三，美元兑一篮子主要货币触及约七周低点，因投资人担心美国总统特朗普过多地关注保护主义政策，对有利经济成长的政策关注不够。

3月期棉合约 收高0.31美分或0.42%，报73.88美分，今日盘中交投区间在73.14-74.17美分。

期货市场总成交量减少24,551口，至23,520口。数据显示，前一交易日未平仓合约下降1,046口，至264,328口。

美元指数 跌0.39%，汤森路透跟踪19种核心商品oreCommodity CRB指数 下滑0.50%。

美国农业部周四将公布周度出口销售数据。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
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