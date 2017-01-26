纽约期市：期棉上涨，因出口销售数据利好

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透1月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连续第二日上涨，受助于出口销售数据强劲，但涨幅受限，因墨西哥总统取消了计划中的与美国总统特朗普的会晤。
“墨西哥是美国最大的出口客户之一，所以，上述消息给市场未来出口业务蒙上了一层阴云，”棉花经纪商Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。
美国农业部称，上周净出口陆地棉45.7万包，为本市场年最高水平，较之前案一周猛增32%。
3月期棉合约 收高0.31美分，或0.42%，报每磅74.19美分，交易区间为73.67-74.93美分。
期货市场总成交量增加3,248口，至27,280口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少682口，至263,646口。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)