纽约期市：期棉上涨，因出口销售数据利好

路透1月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连续第二日上涨，受助于出口销售数据强劲，但涨幅受限，因墨西哥总统取消了计划中的与美国总统特朗普的会晤。

“墨西哥是美国最大的出口客户之一，所以，上述消息给市场未来出口业务蒙上了一层阴云，”棉花经纪商Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。

美国农业部称，上周净出口陆地棉45.7万包，为本市场年最高水平，较之前案一周猛增32%。

3月期棉合约 收高0.31美分，或0.42%，报每磅74.19美分，交易区间为73.67-74.93美分。

期货市场总成交量增加3,248口，至27,280口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少682口，至263,646口。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>