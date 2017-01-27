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市场报道 | 2017年 1月 28日 星期六 05:02 BJT

纽约期市：期棉连涨第三日，盘中交投清淡

路透1月27日 - 洲际交易所(ICE)周五攀升近1%，连升第三日，盘中交投清淡，录得三周来最大周度涨幅。

“市场有一些买盘。成交清淡，价格波动较大，”法国兴业银行的分析师Gabriel Crivorot表示。

ICE-3月期棉 收涨0.66美分，或0.89%，报每盎司74.85美分，盘中交易区间为74.19-74.97美分。本周攀升2.5%，为1月6日当周以来最大周度涨幅。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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