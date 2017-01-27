纽约期市：期棉连涨第三日，盘中交投清淡

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货

路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。