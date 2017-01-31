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市场报道 | 2017年 2月 1日 星期三 05:12 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨逾1%，受助于买盘压力

路透1月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨逾1%，过去五个交易日第四日收高，受助于3月合约到期前的买盘压力。

3月合约 升0.8美分或1.08%，为1月23日以来最大的百分比单日升幅，收盘报每磅74.94美分。交易区间为74.10-75.13美分。

期货市场总成交量增加887口，至30,142口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,469口，至274,167口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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