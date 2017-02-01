纽约期市：期棉飙升至六个月高位，因基金买盘加速

路透2月1日 - 洲际交易所期棉周三攀升2%，接近六个月高位，受助于基金买盘，以及预期在3月合约价格锁定到期前买盘增加。

ICE-3月期棉合约 盘中高见76.56美分，为8月9日以来最高。

“基金推高价格...购买了期棉但尚未锁定价格的买家和加工商，要到2月21日才能锁定价格，”MCM Inc的经纪Jobe Moss说。

“如果实货买家尚未锁定价格，她们将不得不入市，对合约进行结算，”Moss补充说。

ICE-3月期棉 连续第二日收涨，上扬1.5美分，或2.00%，报每磅76.44美分，盘中交易区间为74.91-76.56美分。

期货市场总成交量增加15,046口，至45,232口。数据显示，前一日未平仓合约增加2,435口，至276,602口。

汤森路透核心商品CRB指数 上扬1.20%。

美国农业部将在周四公布上周出口销售数据。(完)

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