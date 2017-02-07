纽约期市：获利回吐拖累期棉连续第三日下跌，触及一周低点

路透2月7日 - 期棉周二连续第三日下跌，触及一周低位，因投机客和指数基金结清头寸。

“市场失去动能，没办法再继续推高后，卖家开始获利回吐，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。

美元走强也打压市场，美元升至一周高位，受助于近期下跌后出现的技术性买盘，以及欧洲政治不确定性。

3月期棉合约收跌0.54美分，或0.71%，报每磅75.09美分。交易区间为75.05-76.09美分，前者为2月1日以来最低。

期货市场总成交量增加32,645口，至75,575口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加771口，至288,081口。

美元指数升0.35%，汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数下跌0.41%。(完) (编译 刘静；审校 李军)