纽约期市：期棉终结三连跌走势上涨，市场等待月度供需报告

路透2月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三微升，终结了三连跌走势，因在美国政府发布月度供需报告前有谨慎买盘。

“有一些纺织厂的买盘，但今天非常少，交易员在等待报告，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

3月期棉合约收高0.16美分，或0.21%，报每磅75.25美分，交易区间为75.07-75.72美分。

期货市场总成交量减少16,258口，至60,556口。

数据显示，前一交易日未平仓合约减少4,550口，至283,531口。汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity CRB指数上涨 0.47%。