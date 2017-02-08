纽约期市：期棉终结三连跌走势上涨，市场等待月度供需报告

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透2月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三微升，终结了三连跌走势，因在美国政府发布月度供需报告前有谨慎买盘。
“有一些纺织厂的买盘，但今天非常少，交易员在等待报告，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。
3月期棉合约收高0.16美分，或0.21%，报每磅75.25美分，交易区间为75.07-75.72美分。
期货市场总成交量减少16,258口，至60,556口。
数据显示，前一交易日未平仓合约减少4,550口，至283,531口。汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity CRB指数上涨 0.47%。
周四美国农业部还将发布美国出口销售数据．(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p