纽约期市：期棉受棉纺厂买盘带动微升，但本周下跌

路透2月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五微升，为连续第三日上涨，因预计棉纺厂在3月合约的第一个交割通知日前进行空头回补。

“棉纺厂持有大量近月合约的空头头寸，支撑了价格，所有棉纺厂的空头都不得不在交割第一个通知日前回补头寸，”ICAP Cotton的Louis Barbera称。

但独立棉花交易员和Risk Analytics顾问Louis Rose称，投机客和指数基金将3月合约多头头寸展期，限制了涨幅。

3月合约本周下跌0.8%，此前连续三周上涨。

3月合约收高0.24美分，或0.32%，报每磅75.82美分。交易区间为75.55－76.23美分。

期货市场总成交量增加9,659口，至68,738口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加593口，至283,418口。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数上涨0.67%。