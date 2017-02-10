纽约期市：期棉受棉纺厂买盘带动微升，但本周下跌

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
路透2月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五微升，为连续第三日上涨，因预计棉纺厂在3月合约的第一个交割通知日前进行空头回补。
“棉纺厂持有大量近月合约的空头头寸，支撑了价格，所有棉纺厂的空头都不得不在交割第一个通知日前回补头寸，”ICAP Cotton的Louis Barbera称。
但独立棉花交易员和Risk Analytics顾问Louis Rose称，投机客和指数基金将3月合约多头头寸展期，限制了涨幅。
3月合约本周下跌0.8%，此前连续三周上涨。
3月合约收高0.24美分，或0.32%，报每磅75.82美分。交易区间为75.55－76.23美分。
期货市场总成交量增加9,659口，至68,738口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加593口，至283,418口。
汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数上涨0.67%。
商品期货交易委员会数据显示，截至2月7日当周，投机客将期棉净多头头寸增加6,302口，至110,567口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。
* 1.13的目标位重回视线，但5月23/24日高点1.1264/68前有卖盘，上方还有止损单 (完) (编译 汪红英；审校 高琦)