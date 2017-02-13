纽约期市：期棉跳升1.5%，因出口需求强劲

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透2月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一大涨约1.5%，受助于美国棉花出口需求强劲，3月合约下周将迎来第一个交割通知日。
ICE-5月期棉收高1.12美分，或1.45%，报每磅78.21美分，盘中触及2014年7月以来最高的每磅78.45美分。
“市场对美国棉花出口销售强劲，特别是向中国和越南的出口，做出了反应，来自其它国家的竞争较少，印度的货币状况也提供了帮助，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
5月合约较3月合约升水周一触及历史新高。
3月合约收高0.79美分，或约1%，报每磅76.61美分。
期货市场总成交量减少6,873口，至66,581口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,016口，至282,402口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选