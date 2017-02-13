纽约期市：期棉跳升1.5%，因出口需求强劲

路透2月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一大涨约1.5%，受助于美国棉花出口需求强劲，3月合约下周将迎来第一个交割通知日。

ICE-5月期棉收高1.12美分，或1.45%，报每磅78.21美分，盘中触及2014年7月以来最高的每磅78.45美分。

“市场对美国棉花出口销售强劲，特别是向中国和越南的出口，做出了反应，来自其它国家的竞争较少，印度的货币状况也提供了帮助，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。

5月合约较3月合约升水周一触及历史新高。

3月合约收高0.79美分，或约1%，报每磅76.61美分。