纽约期市：ICE期棉在淡静交投中小涨，结束四日连跌

“市场达到了暂时的均衡点...过去几周市场较为波动，今日可能稍作喘息，”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose。

5月期棉合约收高0.14美分，或0.19%，报每磅75.66美分，日内交易区间为75.41-75.92美分。

期货市场总成交量减少20,700口，至30,554口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少296口，至263,497口。

中国棉花协会(CCA)周二在其网站上公布，中国1月进口了11.49万吨棉花，同比增加了20.2%。中国为全球最大的纺织品出口国。(完) (编译 李军; 审校 母红)