纽约期市：ICE期棉在淡静交投中小涨，结束四日连跌

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透2月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，交投迟滞，在周三3月合约首个交割通知日前结束四日连跌。
“市场达到了暂时的均衡点...过去几周市场较为波动，今日可能稍作喘息，”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose。
5月期棉合约收高0.14美分，或0.19%，报每磅75.66美分，日内交易区间为75.41-75.92美分。
期货市场总成交量减少20,700口，至30,554口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少296口，至263,497口。
中国棉花协会(CCA)周二在其网站上公布，中国1月进口了11.49万吨棉花，同比增加了20.2%。中国为全球最大的纺织品出口国。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。