纽约期市：期棉上涨，因最近下跌后出现买盘以及美元下跌

路透2月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，录得七个交易日来的最大单日百分比涨幅，受助于最近下跌后出现的买盘以及美元下跌。

“上周市场走低，这可能鼓励了外国买家买入一些棉花，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称，“市场趋势仍是向上，所以跟随趋势的人仍看多。”

5月合约收高0.81%，为2月13日以来最大升幅，报每磅76.1美分。上周该合约下跌2%，为截至1月13日当周以来的首周下跌。

5月合约的交易区间为75.45-76.66美分。

期货市场总成交量下降1,785口，至15,130口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少723口，至260,871口。

美元指数下跌0.17%。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数上涨0.21%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)