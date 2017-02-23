纽约期市：期棉上涨，因最近下跌后出现买盘以及美元下跌

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
路透2月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，录得七个交易日来的最大单日百分比涨幅，受助于最近下跌后出现的买盘以及美元下跌。
“上周市场走低，这可能鼓励了外国买家买入一些棉花，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称，“市场趋势仍是向上，所以跟随趋势的人仍看多。”
5月合约收高0.81%，为2月13日以来最大升幅，报每磅76.1美分。上周该合约下跌2%，为截至1月13日当周以来的首周下跌。
5月合约的交易区间为75.45-76.66美分。
期货市场总成交量下降1,785口，至15,130口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少723口，至260,871口。
美元指数下跌0.17%。
汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数上涨0.21%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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