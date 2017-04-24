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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 04:38 BJT

纽约期市：期棉下跌，受累于需求转弱

路透4月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一走低，在5月合约的首个交割通知日结束三日连涨，因需求转弱。

ICE-7月期棉合约收跌0.54美分，或0.68%，报每磅78.79美分，盘中交易区间为77.78-79.63美分，后者为3月20日以来最高。

“7月合约逆转走势，显示出疲态，这令市场有些困惑，因为销售一直不错。我们听说需求不断降温，”Varner Brokerage的总裁Rogers Varner说。

ICE-5月期棉收高1.39%，报每磅80.09美分。

期货市场总成交量减少1,161口，至25,884口。数据显示，未平仓合约增加2,668口，至242,874口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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