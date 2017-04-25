纽约期市：期棉上扬，因棉纺厂买盘和空头回补

《全球主要国家债券发行预告》--5月24日-5月31日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国
路透4月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，受助于棉纺厂锁定价格，空头回补和美元走软。
“昨日和今日盘初有一些卖盘，之后有一些锁定价格的买盘进场，推动价格反弹，”英国贸易行Plexus Cotton的风险管理主管Peter Egli说。
ICE-7月期棉收涨0.57美分，0.72%，报每磅79.36美分，盘中交易区间为77.97-79.41美分，昨日下跌0.7%。
“有大量的空头回补...每次我们抛售，都会出现空头回补，推动价格反弹。”
期货市场总成交量减少5,365口，至20,718口。数据显示，前一日未平仓合约增加2,265口，至245,139口。
美元指数下跌0.30%。
美国农业部周一收盘后报告，4月23日当周，棉花种植完成率约为11%，之前一周为8%。(完) (编译 母红; 审校 李军)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 +7.4% +12.3% 6/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26