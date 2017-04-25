纽约期市：期棉上扬，因棉纺厂买盘和空头回补

路透4月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，受助于棉纺厂锁定价格，空头回补和美元走软。

“昨日和今日盘初有一些卖盘，之后有一些锁定价格的买盘进场，推动价格反弹，”英国贸易行Plexus Cotton的风险管理主管Peter Egli说。

ICE-7月期棉收涨0.57美分，0.72%，报每磅79.36美分，盘中交易区间为77.97-79.41美分，昨日下跌0.7%。

“有大量的空头回补...每次我们抛售，都会出现空头回补，推动价格反弹。”

期货市场总成交量减少5,365口，至20,718口。数据显示，前一日未平仓合约增加2,265口，至245,139口。

美元指数下跌0.30%。