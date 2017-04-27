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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 04:56 BJT

纽约期市：期棉下挫近2%，因出口销售疲弱

    路透4月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下挫近2%，录得逾三周最
大单日百分比跌幅，因美国农业部公布的出口销售数据疲弱。
        
    法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot指出，出口销售报告意外疲弱
，这么差的报告能从市场带走许多乐观人气，所以单凭该报告就足以令今
日市场大跌。
    
    美国农业部公布，最近一周出口销售陆地棉11.55万包，较之前一周
减少49%，且为9月底来最低。
    
    ICE-7月期棉      收挫1.43美分，或1.80%，报每磅77.96美分，盘
中交易区间为77.85-79.36美分。 

    期货市场总成交量下滑2,899口，至21,170口。数据显示，前一日未
平仓合约增加5,028口，至252,911口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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