版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 29日 星期六 04:35 BJT

纽约期市：期棉因投机性买盘和空头回补收高1%，本周周线下跌

    路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五收高1%，收复了昨日
的部分失地，因投机性买盘和空头回补，但期棉本周周线下跌。
    
    7月合约      收高0.91美分，或1.17%，报每磅78.87美分，交投区
间为77.65-78.97美分，昨日该合约大跌2%。
    
    本周该合约下跌约0.6%，此前两周连续上涨。
    
    “今日是本月的最后一个交易日，所以看到一些空头回补，我认为人
们仍在因为趋势而买入，” Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。
    
    期货市场总成交量增加2,877口，至24,094口，数据显示，前一交易
日未平仓合约增加440口，至253,351口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐