纽约期市：期棉基本持平，交投淡静

路透5月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一小涨，交投清淡，交易员等待美国农业部在市场收盘后发布的作物生长报告。

“德克萨斯州的降雨是有利的，交易商持仓报告中没有什么让我们认为价格会大幅走高的，所以今天市场仅仅是缺少很强的推动力，”Rose Commodity Group研究和分析联合创始人和董事Louis Rose称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，截至4月25日当周，投机客增加10,429口净多头头寸。

7月合约收高0.08美分，或0.1%，报每磅78.95美分，交易区间为78.51-79.20美分。

期货市场总成交量减少9,350口，至14,760口。