纽约期市：期棉基本持平，交投淡静

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物生长优良率好于预期
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一小涨，交投清淡，交易员等待美国农业部在市场收盘后发布的作物生长报告。
“德克萨斯州的降雨是有利的，交易商持仓报告中没有什么让我们认为价格会大幅走高的，所以今天市场仅仅是缺少很强的推动力，”Rose Commodity Group研究和分析联合创始人和董事Louis Rose称。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，截至4月25日当周，投机客增加10,429口净多头头寸。
7月合约收高0.08美分，或0.1%，报每磅78.95美分，交易区间为78.51-79.20美分。
期货市场总成交量减少9,350口，至14,760口。
数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,330口，至254,681口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。