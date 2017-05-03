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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 04:26 BJT

纽约期市：期棉下跌，因种植天气状况转好

    路透5月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三终结三连升走势下挫，
因预计主要种植区大部分地方的天气状况对棉花生长有利。
    
    “德克萨斯州的天气，特别是西部，被认为是最理想的种植天气，或
者说或极好的，中国的种植天气也不错，印度的种植天气一般，”法国兴
业银行分析师Gabriel Crivorot称。
    
    7月合约      触及一周高位的79.44美分，后收跌0.76%，报每磅78.
77美分。
    
    期货市场总成交量减少2,791口，至14,849口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加2,880口，至260,058口。
    
    周四将发布周度出口销售数据。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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