纽约期市：期棉下跌，因种植天气状况转好

路透5月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三终结三连升走势下挫， 因预计主要种植区大部分地方的天气状况对棉花生长有利。 “德克萨斯州的天气，特别是西部，被认为是最理想的种植天气，或 者说或极好的，中国的种植天气也不错，印度的种植天气一般，”法国兴 业银行分析师Gabriel Crivorot称。 7月合约 触及一周高位的79.44美分，后收跌0.76%，报每磅78. 77美分。 期货市场总成交量减少2,791口，至14,849口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加2,880口，至260,058口。 周四将发布周度出口销售数据。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)