纽约期市：期棉下跌，因种植天气状况转好

澳洲经济指标总览--5月24日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三终结三连升走势下挫， 因预计主要种植区大部分地方的天气状况对棉花生长有利。 “德克萨斯州的天气，特别是西部，被认为是最理想的种植天气，或 者说或极好的，中国的种植天气也不错，印度的种植天气一般，”法国兴 业银行分析师Gabriel Crivorot称。 7月合约 触及一周高位的79.44美分，后收跌0.76%，报每磅78. 77美分。 期货市场总成交量减少2,791口，至14,849口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加2,880口，至260,058口。 周四将发布周度出口销售数据。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)