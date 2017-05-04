纽约期市：期棉小涨，因美国出口数据利多

路透5月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小涨，成交清淡，因美国出口销售报告强于预期，且美元走软。

“美国出口销售略强于预期。数据公布后期棉上涨，但成交十分清淡，”Rose Commodity Group的联合创始人兼研究和分析部主管Louis Rose说。

美国农业部报告，上周净出口销售美国大陆棉15.24万包，较之前一周增加32%。

周一到期的5月合约可能升穿80美分，因此，7月合约可能也会升至该水准，Keith Brown and Co的棉花经纪部主管Keith Brown说。

ICE-5月期棉收涨0.17%，报每磅80.83美分。

ICE-7月期棉收高0.14美分，或0.18%，报每磅78.91美分，盘中交易区间为78.68-79.33美分。

期货市场总成交量减少1,299口，至14,094口。数据显示，未平仓合约增加1,514口，总计为261,572口。