纽约期市：期棉跌至三周低位，因天气状况良好提振产量前景

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于玉米和其它商品市场的跌势
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透5月8日 - 期棉周一跌至三周低位，因天气状况有利于美国和全球主要棉产区的播种，导致产量前景改善。
ICE-7月期棉收跌0.58美分，或0.75%，报每磅77.19美分，盘中交易区间为77.05-77.77美分，前者为4月17日以来最低。
“主要产棉区的天气状况十分良好。尤其是德州，中国天气非常好，印度适中，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot说。
美国农业部全球农产品供需预估报告将在周三公布。
期货市场总成交量增加215口，至21,359口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,653口，至261,375口。
美元指数上扬0.45%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选