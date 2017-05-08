纽约期市：期棉跌至三周低位，因天气状况良好提振产量前景

路透5月8日 - 期棉周一跌至三周低位，因天气状况有利于美国和全球主要棉产区的播种，导致产量前景改善。

ICE-7月期棉收跌0.58美分，或0.75%，报每磅77.19美分，盘中交易区间为77.05-77.77美分，前者为4月17日以来最低。

“主要产棉区的天气状况十分良好。尤其是德州，中国天气非常好，印度适中，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot说。

美国农业部全球农产品供需预估报告将在周三公布。

期货市场总成交量增加215口，至21,359口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,653口，至261,375口。