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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 04:12 BJT

纽约期市：期棉急升逾3%，因基金买入

路透5月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四急升逾3%，受助于前日价格触及一个月低位后基金买入。

在周四的交易中，大量合约在很短的时间内被买入，将价格推升，法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。

7月合约收高2.69美分，或3.52%，报每磅79.18美分，为10个月来的最大单日百分比升幅。交易区间为76.17-79.21美分。

期货市场总成交量增加30,961口，至65,720口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,784口，至254,040口。

美元指数下跌0.03%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数升0.52%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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