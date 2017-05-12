纽约期市：期棉触及近三年高位，触发涨停限制

路透5月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五守在2014年6月以来最高，盘中触及近三年高位，并触发涨停限制，因随着棉花供应不断收紧，来自棉纺厂锁定价格的需求和基金买盘强劲。

指标ICE-7月期棉收涨3美分，或3.79%，报每磅82.18美分，为2014年6月以来最高。盘中交易区间为79.15-82.18美分。该合约本周上扬5.7%，为7月中以来最大周度涨幅。

“本周，有报告称美国棉花库存收紧，因出口在过去几周表现令人失望后出现反弹。另外，尽管价格不断走低，但基金增加棉花净多头，再度接近纪录高位，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot表示。

美国农业部周四公布的数据显示，上周净出口销售2016-17作物年度美国大陆棉16.06万包，较之前一周增加5%。

美元指数跌0.42%。汤森路透核心商品CRB指数涨0.69%。