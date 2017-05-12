纽约期市：期棉触及近三年高位，触发涨停限制

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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路透5月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五守在2014年6月以来最高，盘中触及近三年高位，并触发涨停限制，因随着棉花供应不断收紧，来自棉纺厂锁定价格的需求和基金买盘强劲。
指标ICE-7月期棉收涨3美分，或3.79%，报每磅82.18美分，为2014年6月以来最高。盘中交易区间为79.15-82.18美分。该合约本周上扬5.7%，为7月中以来最大周度涨幅。
“本周，有报告称美国棉花库存收紧，因出口在过去几周表现令人失望后出现反弹。另外，尽管价格不断走低，但基金增加棉花净多头，再度接近纪录高位，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot表示。
美国农业部周四公布的数据显示，上周净出口销售2016-17作物年度美国大陆棉16.06万包，较之前一周增加5%。
美元指数跌0.42%。汤森路透核心商品CRB指数涨0.69%。
期货市场总成交量减少11,077口，至54,652口。数据显示，前一日未平仓合约减少1,529口，至252,511口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。