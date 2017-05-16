纽约期市：期棉结束三日连涨，收跌停

路透5月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二急挫约4美分，结束三日连 升，因技术性抛盘及在期棉周一触及近三年高位后投机商结清仓位。 “市场呈现技术性超买，现在是时候回落了，”Rose Commodity Gro up创办人之一兼研究和分析部门董事Louis Rose表示。 指标ICE-7月期棉 收跌停，或4美分，报每磅81.32美分，日内 重挫4.69%，为2014年7月7日来最大跌幅，今日交投区间为81.32－85.18 美分。 今日价格走势促使ICE将期棉日涨跌停限制扩大至5美分，周三交易开 始时生效。 “我认为波动性还未散去，”Rose补充道。 期货市场总成交量减少61,878口，至45,223口。数据显示，前一日未 平仓合约上升6,933口，至262,033口。 美国农业部周一发布的报告显示，截至5月14日该周美国棉花收割率 为33%，高于一周前的21%，但略低于五年均值37%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)