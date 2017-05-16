纽约期市：期棉结束三日连涨，收跌停

期货日报：大连铁矿石期货多头信心恢复仍需时间
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
路透5月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二急挫约4美分，结束三日连 升，因技术性抛盘及在期棉周一触及近三年高位后投机商结清仓位。 “市场呈现技术性超买，现在是时候回落了，”Rose Commodity Gro up创办人之一兼研究和分析部门董事Louis Rose表示。 指标ICE-7月期棉 收跌停，或4美分，报每磅81.32美分，日内 重挫4.69%，为2014年7月7日来最大跌幅，今日交投区间为81.32－85.18 美分。 今日价格走势促使ICE将期棉日涨跌停限制扩大至5美分，周三交易开 始时生效。 “我认为波动性还未散去，”Rose补充道。 期货市场总成交量减少61,878口，至45,223口。数据显示，前一日未 平仓合约上升6,933口，至262,033口。 美国农业部周一发布的报告显示，截至5月14日该周美国棉花收割率 为33%，高于一周前的21%，但略低于五年均值37%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
=====================今日重要政经消息============================== 6/21(三)
路透北京6月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/23 -- 海关月度正式数据 5月 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 5月 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度