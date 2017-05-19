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市场报道 | 2017年 5月 20日 星期六 04:37 BJT

纽约期市：期棉小幅收高，因美元走软

    路透5月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小幅收高，结束三日连跌
，因美元走软，抵消了近期出口订单被取消、种植面积增加以及天气有利
作物生长带来的压力。
    
    主要产区天气状况有利作物生长、印度和中国取消进口美国棉花订单
以及美国农业部乐观的种植面积预估对期价构成压力。
    
    “基本面并未改变，”FCStone Merchant Services销售部门主管Jim
 Lambert表示，称在本周稍早价格急剧波动后，出现了一些盘整。
    
    指标ICE-7月期棉      收高0.21美分，或0.27%，报每磅79.45美分
，今日交投区间为78.42－79.5美分。
    
    本周7月期棉下挫约3.3%，本周稍早价格一度触及近三年高位。
    
    美元指数跌0.75%，汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB
指数         大涨1.41%。
    
    期货市场总成交量增加1,120口，至28,463口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少4,565口，至258,288口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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