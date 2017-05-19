纽约期市：期棉小幅收高，因美元走软

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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路透5月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小幅收高，结束三日连跌 ，因美元走软，抵消了近期出口订单被取消、种植面积增加以及天气有利 作物生长带来的压力。 主要产区天气状况有利作物生长、印度和中国取消进口美国棉花订单 以及美国农业部乐观的种植面积预估对期价构成压力。 “基本面并未改变，”FCStone Merchant Services销售部门主管Jim Lambert表示，称在本周稍早价格急剧波动后，出现了一些盘整。 指标ICE-7月期棉 收高0.21美分，或0.27%，报每磅79.45美分 ，今日交投区间为78.42－79.5美分。 本周7月期棉下挫约3.3%，本周稍早价格一度触及近三年高位。 美元指数跌0.75%，汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB 指数 大涨1.41%。 期货市场总成交量增加1,120口，至28,463口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少4,565口，至258,288口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。