全球新年度棉花库存料较美国政府预估少近10%

调查：澳洲央行4月会议料维持利率在纪录低位不变
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
路透纽约6月11日 - 根据就九个合作社、交易商和分析师所做的调查显示，2013/14年度全球棉花库存料较美国政府目前预估的9,300万包少将近10%，因产出减少，且来自中国的需求存在不确定性。
调查预估中值显示，8月1日开始的新销售年度结转库存料增加略高于1%，至纪录新高8,560万包(480磅/包)。
这将超过今年创纪录的结转库存8,470万包，主要是因为中国大规模填补库存，预计中国库存将占整体库存的至少半数。
美国政府将在周三公布新的展望报告。
调查显示，产业人士预期，全球产出减少5%至1.15亿包，因农民改种较高价的谷物。美国农业部则预估产出减少1.7%至1.18亿包。
诚然，随着新年度的展开，前景将变得更为清晰，美国农业部的预估可能会进行调整。
对于结转库存的预估值由5,900万包到9,200万包不等，亦反映出中国需求的不确定性。
交易商担心如果中国政府调整收储政策并抑制买进，可能会使进口需求降温。中国收储活动过去三年来协助支撑了棉花需求和价格。(完)
(编译 王冠中; 审校 张涛)
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3月21-27日对五家设在日本的基金经理进行的这次调查显示，受访者平均打算把模型投资组合中的股票配比提高至38.7%，高于2月时的38.5%。