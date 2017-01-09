《图表新闻》欧元期权表现暗示市场对法国大选的担忧降温

“人们已经消除了一些有关选举的担忧，六个月期风险逆转指标可以明显看出这一点，”一美国大型银行驻伦敦的对冲基金销售主管表示，“与一个月前相比，客户对欧洲政治风险题材的关注度下降。”

周五公布的路透调查显示，未来数月美元兑欧元料继续走强，今年甚至可能达到平价水准。

但过去三周美元升势停止，因围绕特朗普政策的疑虑升温、年底出现一波获利了结，以及中国监管层祭出组合拳汇率政策。

“人们可能已经削减了下行预期，”满地可银行(Bank of Montreal)策略师Stephen Gallo被问及风险逆转指标定价的变化时表示。

“(从期权定价)很难得到清晰的解读，但共识是勒庞要胜选会非常难。”

欧元政治风险图表：reut.rs/2jj9mJv

(完)