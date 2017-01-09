《图表新闻》欧元期权表现暗示市场对法国大选的担忧降温

《独家新闻》美国参院共和党领袖担心医保法案难通过，但对税改感到乐观
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
“人们已经消除了一些有关选举的担忧，六个月期风险逆转指标可以明显看出这一点，”一美国大型银行驻伦敦的对冲基金销售主管表示，“与一个月前相比，客户对欧洲政治风险题材的关注度下降。”
周五公布的路透调查显示，未来数月美元兑欧元料继续走强，今年甚至可能达到平价水准。
但过去三周美元升势停止，因围绕特朗普政策的疑虑升温、年底出现一波获利了结，以及中国监管层祭出组合拳汇率政策。
“人们可能已经削减了下行预期，”满地可银行(Bank of Montreal)策略师Stephen Gallo被问及风险逆转指标定价的变化时表示。
“(从期权定价)很难得到清晰的解读，但共识是勒庞要胜选会非常难。”
欧元政治风险图表：reut.rs/2jj9mJv
(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 张明钧/戴素萍)
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。