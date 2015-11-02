美元持稳 关注澳洲央行会议决定

路透悉尼11月3日 - 美元、欧元和日圆周二开盘在近期区间交投，呈盘整走势。最近一系列全球制造业活动调查未能带来新的刺激效应，交易员等候更重要的消息。

美元指数.DXY持平报96.884，周一全天都在96.635至96.965之间波动。欧元兑美元EUR=陷于1.1000至1.1053的窄幅区间，最新报1.1015。

美元兑日圆JPY=走势亦受到遏制，报120.78，今日适逢日本市场休市。欧元兑日圆EURJPY=R略微走坚，逼近133.00。

周一出炉多项行业调查表明，全球制造业者又经历一个月的低迷，不过新订单分项上升，令人寄望于美国制造业可能度过最艰难时期。

“汇市动向基本上没有受到关注，金融市场总体表现一般...投资者在本周稍晚较高的事件风险之前，似乎在以不变应万变，”BNZ外汇分析师Raiko Shareef说。

美国周五公布的非农就业报告是本周的重头戏。周二的市场焦点落在澳洲央行的利率决定，外界对该央行是会维持利率不变还是降息的看法仍平分秋色。

澳洲央行将于0330GMT发布政策决议.

澳元显然指望央行将维持现状，升至0.7145美元AUD=D4，周一低点为0.7105美元。

“预计澳洲央行将维持政策利率在2.0%不变。这将短暂拉抬澳洲互换利率互换及澳元汇价，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇率策略师Elias Haddad表示。

债券市场暗示降息机率不到一半，因此央行倘若降息的话，肯定将引发一番轩然大波。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1014 1.1013 0.01 -8.95 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.71 120.75 -0.03 1.05 119.68

欧元/日圆 EURJPY=R 132.91 132.98 -0.05 -8.48 144.78

美元/瑞郎 CHF= 0.9869 0.9867 0.02 -0.72 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5413 1.5415 -0.01 -1.03 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3097 1.3091 0.05 12.73 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7140 0.7143 -0.04 -12.59 0.8168

新西兰元/美元 NZD= 0.6742 0.6738 0.06 -13.53 0.7797

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.190 86.240 -0.06 -11.81 97.750

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 81.380 81.350 0.04 -12.96 93.310

英镑/日圆 GBPJPY=R 186.05 186.09 -0.02 0.11 186.38

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0586 1.0581 0.05 1.12 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)