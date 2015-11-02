美元持稳 关注澳洲央行会议决定

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼11月3日 - 美元、欧元和日圆周二开盘在近期区间交投，呈盘整走势。最近一系列全球制造业活动调查未能带来新的刺激效应，交易员等候更重要的消息。
美元指数.DXY持平报96.884，周一全天都在96.635至96.965之间波动。欧元兑美元EUR=陷于1.1000至1.1053的窄幅区间，最新报1.1015。
美元兑日圆JPY=走势亦受到遏制，报120.78，今日适逢日本市场休市。欧元兑日圆EURJPY=R略微走坚，逼近133.00。
周一出炉多项行业调查表明，全球制造业者又经历一个月的低迷，不过新订单分项上升，令人寄望于美国制造业可能度过最艰难时期。
“汇市动向基本上没有受到关注，金融市场总体表现一般...投资者在本周稍晚较高的事件风险之前，似乎在以不变应万变，”BNZ外汇分析师Raiko Shareef说。
美国周五公布的非农就业报告是本周的重头戏。周二的市场焦点落在澳洲央行的利率决定，外界对该央行是会维持利率不变还是降息的看法仍平分秋色。
澳洲央行将于0330GMT发布政策决议.
澳元显然指望央行将维持现状，升至0.7145美元AUD=D4，周一低点为0.7105美元。
“预计澳洲央行将维持政策利率在2.0%不变。这将短暂拉抬澳洲互换利率互换及澳元汇价，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇率策略师Elias Haddad表示。
债券市场暗示降息机率不到一半，因此央行倘若降息的话，肯定将引发一番轩然大波。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1014 1.1013 0.01 -8.95 1.2097
美元/日圆 JPY= 120.71 120.75 -0.03 1.05 119.68
欧元/日圆 EURJPY=R 132.91 132.98 -0.05 -8.48 144.78
美元/瑞郎 CHF= 0.9869 0.9867 0.02 -0.72 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5413 1.5415 -0.01 -1.03 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3097 1.3091 0.05 12.73 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7140 0.7143 -0.04 -12.59 0.8168
新西兰元/美元 NZD= 0.6742 0.6738 0.06 -13.53 0.7797
澳元/日圆 AUDJPY=R 86.190 86.240 -0.06 -11.81 97.750
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 81.380 81.350 0.04 -12.96 93.310
英镑/日圆 GBPJPY=R 186.05 186.09 -0.02 0.11 186.38
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0586 1.0581 0.05 1.12 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李爽/徐文焰/龚芳; 审校 孙茉莉/戴素萍/于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。