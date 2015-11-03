美国公债收益率和工厂订单数据提振美元走强

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约11月3日 - 美元周二小涨，受助于美国公债收益率攀升，以及美国经济数据总体符合预期，助燃投资者对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在年底前升息的预期。
美元兑欧元上扬0.6%，报1.0945美元。兑日圆上扬0.3%，报121.16日圆。
美元指数.DXY在上午逼近12周高位后回落，但日内仍然上扬。该指数尾盘升0.42%，报97.330。
美元过去数周一直保持稳步上行的态势，因投资者预期美国将开始升息，而全球其他央行正考虑追加刺激举措。
短期美国公债收益率攀升至逾六周最高水平，因押注周五公布的美国10月就业数据将足够强劲，促使美联储在12月15-16日会议上升息。
“本周五非农就业报告将出炉，有部分投资者在此之前调整头寸，”麦格理驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert表示。
9月美国工厂订单下降1%，但一项衡量企业支出的指标－不包括飞机的非国防资本财订单仅下滑0.1%，强于上周公布的回落0.3%的初值，表明制造业滑坡最严重的时期可能已经过去。
美国车商报告，上月销售强劲增长，汽车销售有望录得2001年以来最高同期水平。
澳元逆势而动，兑美元AUD=D4上扬0.74%，报0.7196美元，之前澳洲央行宣布保持利率不变。
巴西雷亚尔和哥伦比亚披索兑美元均大涨，之前这两国的央行均干预汇市。雷亚尔兑美元BRL=最新攀升2%，报3.77雷亚尔。哥伦比亚披索兑美元COP=大涨3.35%，报2788.70披索。
在Bitstamp交易平台，全球性网络虚拟货币比特币BTC=BTSP触及日高411.15美元，为11个月最高水平。比特币自2013年11月触及历史高位1,163美元后节节败退。但自8月底跌至200美元之下后已累积上扬超过80%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0966 1.1013 -0.43 -9.35 1.2097
美元/日圆 JPY= 121.05 120.75 +0.25 +1.14 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 132.70 133.00 -0.23 -8.34 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9904 0.9867 +0.37 -0.37 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5418 1.5415 +0.02 -1.00 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3058 1.3091 -0.25 +12.39 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7185 0.7143 +0.59 -12.03 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0860 1.0868 -0.07 -9.70 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7109 0.7145 -0.50 -8.33 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6660 0.6738 -1.16 -14.58 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.4953 8.4866 +0.10 +13.70 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3221 9.3490 -0.29 +3.13 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5334 8.5306 +0.03 +9.47 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3606 9.3980 -0.40 -1.14 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 刘静/李婷仪; 审校 母红/龚芳)
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