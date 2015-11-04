美元受追捧 美联储明确传达12月升息可能

Reuters11月5日 - 路透悉尼11月5日 - 美元指数周四处于三个月高位，此前由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员强力传达出美国12月升息是明显可能的讯息，导致美债收益率跳涨。

美联储主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。

纽约联储总裁杜德利进一步阐明了这一观点，他后来表示，“完全同意”叶伦的说法，即12月存在加息“可能性”。

美国公债收益率跳涨，两年期公债收益率US2YT=RR触及2011年4月以来高位。这也扶助美元兑日圆突破120.00-121.60的交易区间，升至两个月高位121.72日圆。

由于欧洲央行几乎承诺提供更多政策刺激举措，所以欧元下跌也就不让人意外了，欧元兑美元EUR=一度跌至逾三个月低点1.0843，最新报1.0868美元。

上述因素推升美元指数.DXY至三个月高位98.054；目前报97.871，仍在这三个短周内累计涨逾4%。

不过一些分析师警告称，美国月度非农就业报告公布在即，美元多头不能太忘乎所以。

“很明显，美联储仍然非常倚重数据，短线美元仍可能出现与周五非农就业报告相关的下跌风险，”法国巴黎银行分析师在发给客户的研报中称。

在美元全线上涨态势下，大宗商品货币遭抛。澳元兑美元AUD=D4跌至0.7151，自一周高位0.7224回落。

即便澳洲央行总裁对经济的乐观评论，也无力拉抬澳元。

新西兰元NZD=D4触及一个月低点0.6574美元。

英镑/美元GBP=D4同样小跌，由接近1.5500美元的本周高位，下滑至1.5382。

交易商在“超级星期四”可能保持谨慎，届时英国央行将公布季度通胀报告、利率决议以及最新货币政策委员会(MPC)会议之会议记录。

英国央行预计将维持利率于历史低位，多数分析师预期只有鹰派的MPC委员麦卡弗蒂，将继续投票支持立即升息。但也有部分分析师认为，MPC九名委员当中，可能还会有另一人加入他的行列。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0861 1.0862 -0.01 -10.22 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.52 121.53 -0.01 1.72 119.68

欧元/日圆 EURJPY=R 131.98 132.02 -0.03 -9.12 144.78

美元/瑞郎 CHF= 0.9928 0.9928 0.00 -0.13 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5385 1.5382 0.02 -1.21 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3151 1.3145 0.05 13.20 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7138 0.7146 -0.11 -12.61 0.8168

新西兰元/美元 NZD= 0.6592 0.6587 0.08 -15.45 0.7797

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.740 86.850 -0.13 -11.25 97.750

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 80.110 80.050 0.07 -14.32 93.310

英镑/日圆 GBPJPY=R 186.96 186.94 0.01 0.60 186.38

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0820 1.0827 -0.06 3.35 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)