全球汇市一周综述：美元走强趋势不改 商品货币承压

整理 王兴亚

路透北京7月31日 - 沪综指本周初重挫，在炎炎夏日中给投资者兜头浇了一盆冷水。幸好美联储政策声明称经济和就业市场在改善，提升了9月升息希望。再加上美国第二季经济成长加速，投资者对全球经济前景不再感到迷茫，风险偏好升温。

然而，希腊及其债权人间的心理战硝烟弥漫，又有国内的反对声浪，总理齐普拉斯能否一一化解尚无定数。中国股市走向犹如雾里看花，经济前景亦牵动市场神经。

下周将有多国央行召开政策会议，包括澳洲、印度、泰国、英国和日本，还有欧洲央行尽管没有利率决定。数据方面，全球主要经济体均将公布采购经理人指数(PMI)，还有重要的美国7月非农就业报告。当然，不能忽视的还有希腊救助磋商进展。

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**美元走强趋势不改**

中国股市沪综指周一大幅下挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，两市再现千股跌停,欧美股市也受到拖累。避险情绪推动日圆需求增加，交易商削减欧元空头仓位，美元指数徘徊在近两周低点附近。

尽管中国股市周二再度下跌，但跌势已较为温和，地区股市整体上勉力小幅收高。随着股市企稳，风险偏好略有升温，美元兑日圆和欧元反弹，市场将焦点集中在美国2015年升息的可能性上。

美联储会后表示，尽管能源行业出现滑坡，且面临来自海外的阻力，但认为经济已经克服了首季萎缩的不利影响，正在“以适度的步伐扩张”。美联储尤其认可近几个月“就业岗位稳健增长”。这支持了有关美国最早将在9月升息的看法。

“在美联储声明指出9月升息似乎仍是选项之一后，我们看到市场出现一些很好的美元跟进买盘，”加皇资本市场资深外汇策略师Sue Trinh称，“加息虽然还未成定局，但我们依然认为，9月份加息是很有可能的，前提是美国数据继续保持强劲。”

美联储会议之后，对美元而言下一个大事件就是美国第二季国内生产总值(GDP)。投资者在忐忑中等待该数据是强化还是削弱美联储9月升息预期。数据显示，第二季GDP环比年率为成长2.3%，并且第一季从萎缩0.2%上修为成长0.6%。

投资者认为，GDP数据支持对美联储升息的预期。美元兑日圆升至七周高位124.58日圆，欧元兑美元跌至一周低点1.0894美元，美元指数则触及一周高位97.773。

**欧元难脱颓势**

自6月中旬以来，欧元兑美元跌幅达5%，受希腊债务忧虑和欧美货币政策分化影响，但上周美元涨势出现技术性调整，给予欧元喘息机会。

但希腊危机远未解决，救助谈判一波三折，双方缺乏互信，心理战硝烟弥漫。希腊国内也不太平，面对执政党中强硬左派成员的反对声浪，总理齐普拉斯提出9月份召开紧急党内大会。若不能平息极左派的反对，希腊可能再陷动荡。

另外，英国金融时报周四报导，国际货币基金组织(IMF)在希腊达成全面改革协议前不会正式参与同希腊的救助磋商。欧元遭遇进一步抛压。

**商品货币承压 **

围绕美联储不再提供廉价资金的担忧已令大宗商品和新兴市场资产承压。许多商品货币也由于中国经济放缓疑虑而感到压力。澳元兑美元周二触及六年低点0.7257，加元兑美元周一创下11年低位1.3103。

大宗商品价格下跌所带来的影响更加明显地体现在加拿大、澳洲和挪威等商品出口国的货币上，但日圆等商品进口国的货币估计也会感受到影响。

“美联储不担忧美国经济以外的议题--包括中国或任何其他外在风险，这样的事实让大家得以继续往前看，”纽约梅伦银行全球研究主管Simon Derrick表示，“如果现在真的再度作多美元，那些主要大宗商品货币势必会有一个很惨的8月。”

而投机客的举动证实了所有人的想法，即预计大宗商品价格还将进一步下跌。上周五商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，对冲基金和其它基金经理对美国原油看涨押注降至五年最低，同时他们的黄金持仓至少十年来首次变成净空头。

中国股市走向以及经济前景牵动市场神经，大宗商品将唯中国马首是瞻。(完)

(审校 屈桂娟)

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