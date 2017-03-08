焦点：全球乳品价格下跌 新西兰奶农忧心忡忡

焦点：美国4月新屋销售大幅滑落 但楼市复苏趋势仍然不改
路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。
路透惠灵顿3月8日 - 在周三举行的一个重要的国际乳品拍卖会上，乳品价格下跌逾6%，表明供给增多可能会削弱乳品行业当前的复苏。
在每两周举行一次的全球乳品贸易(Global Diary Trade)拍卖会上，乳品价格下跌，让主要奶制品出口国新西兰的奶农忧心忡忡，他们担心乳业巨头恒天然FGC.NZ下一季的牛奶收购价格可能会低于稍早预期的每公斤6新西兰元(4.18美元)。
乳品价格下跌凸显出目前全球乳品市场供需处于微妙的平衡，去年乳品价格大幅上涨刺激了供给增长。
“如果乳品价格再出现像隔夜标售那样的跌幅并构成下跌趋势，那么很容易就会重返价格极其低迷的情景。”奶农Andrew Hoggard说道，他是新西兰奶农联合会的负责人。
乳品标售的平均价格下跌6.3%，平均售价报每吨3,512美元。新西兰主要出口物--全脂奶粉的价格更是挫低逾12%。
总计有22,328吨乳品在这次标售中卖出，较前一次标售多了9%。
“鉴于有大量过剩供应，乳品价格将很难快速回升。”AgriHQ的乳业分析师Susan Kilsby在研究报告中指出。
乳品价格在前一次标售时下跌3.2%，在1月标售时也是下降的。之前的供应收紧趋势曾经让价格在2016年上涨了50%。
但分析师称，价格走强的潜在趋势大体上将维持下去。
“中国需求目前看起来持稳，全球供应仍然远低于2016年的高点，因此我们预计价格将维持在远高于2016年低位的水平，”澳洲西太平洋银行分析师Sarah Drought说。
新西兰元兑美元在拍卖会结束后触及两个月低点，跌0.6%至0.6962，受强势美元和拍卖结果不理想这两个因素的影响。
全球乳品贸易拍卖会隶属于新西兰乳品巨头恒天然(Fonterra)，但保持独立运营。Dairy America和Murray Goulburn(MGC.AX)等公司在该平台上销售奶粉和其他乳品。
下次拍卖将定于3月21日进行。(完)
(编译 王洋/高琦/艾茂林; 审校 许娜/孙茉莉/白云)
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