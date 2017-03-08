焦点：全球乳品价格下跌 新西兰奶农忧心忡忡

路透惠灵顿3月8日 - 在周三举行的一个重要的国际乳品拍卖会上，乳品价格下跌逾6%，表明供给增多可能会削弱乳品行业当前的复苏。

在每两周举行一次的全球乳品贸易(Global Diary Trade)拍卖会上，乳品价格下跌，让主要奶制品出口国新西兰的奶农忧心忡忡，他们担心乳业巨头恒天然FGC.NZ下一季的牛奶收购价格可能会低于稍早预期的每公斤6新西兰元(4.18美元)。

乳品价格下跌凸显出目前全球乳品市场供需处于微妙的平衡，去年乳品价格大幅上涨刺激了供给增长。

“如果乳品价格再出现像隔夜标售那样的跌幅并构成下跌趋势，那么很容易就会重返价格极其低迷的情景。”奶农Andrew Hoggard说道，他是新西兰奶农联合会的负责人。

乳品标售的平均价格下跌6.3%，平均售价报每吨3,512美元。新西兰主要出口物--全脂奶粉的价格更是挫低逾12%。

总计有22,328吨乳品在这次标售中卖出，较前一次标售多了9%。

“鉴于有大量过剩供应，乳品价格将很难快速回升。”AgriHQ的乳业分析师Susan Kilsby在研究报告中指出。

乳品价格在前一次标售时下跌3.2%，在1月标售时也是下降的。之前的供应收紧趋势曾经让价格在2016年上涨了50%。

但分析师称，价格走强的潜在趋势大体上将维持下去。

“中国需求目前看起来持稳，全球供应仍然远低于2016年的高点，因此我们预计价格将维持在远高于2016年低位的水平，”澳洲西太平洋银行分析师Sarah Drought说。

新西兰元兑美元在拍卖会结束后触及两个月低点，跌0.6%至0.6962，受强势美元和拍卖结果不理想这两个因素的影响。

全球乳品贸易拍卖会隶属于新西兰乳品巨头恒天然(Fonterra)，但保持独立运营。Dairy America和Murray Goulburn(MGC.AX)等公司在该平台上销售奶粉和其他乳品。

下次拍卖将定于3月21日进行。(完)