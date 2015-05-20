全球债市重挫之后 大型债券基金觉得机遇来了

图为在东京拍摄的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦5月19日 - 在核心公债出现一波剧烈波动后，全球最大的债券基金纷纷将投资配比向收益更高的公司债或长期债券倾斜。

自四周左右前出现急剧抛压以来，主权债收益率已大幅上涨，德国公债价格领跌，在此期间一些投资者大幅调整了自己的通胀预期。

那些抛盘中的很大一部分来自对冲基金和动能基金等短线炒家。不过，债市的大玩家太平洋投资管理公司(PIMCO)、贝莱德、东方汇理资产管理和安本资产管理均对路透表示，他们几乎没有看到有资金流出。

不过全球最大基金公司贝莱德的欧洲和全球债券业务主管Scott Thiel说，客户都在减持指数相关债券的敞口，转为青睐欧元区二线国家公债，甚至是次级公司债。

“我们看到客户将资金转入受限程度较小或是灵活的债券基金，”他补充说，并指出葡萄牙公债就是个受青睐券种的例子。

这是因为近期收益率上扬、葡萄牙经济基本面的好转，以及欧洲央行到2016年9月之前执行量化宽松的承诺将给债市价格带来支撑。

东方汇理AF Bond Global Aggregate基金的主管Myles Bradshaw表示，信用市场、西班牙等二线国家的公债，以及包括外汇持仓在内的策略有可以挖掘的价值。

“我们已减持德国公债很长时间了，”Bradshaw说。他受托管理的资产规模72亿美元，东方汇理的投资组合总计9,500亿欧元。

“根据过去几周的情况，现在还不到增持德国公债的时候。二线国家公债和信用市场更有价值。”

Bradshaw说，即便是在最近市场波动之后，他的基金仍有所升值，今年迄今表现高于指标水准。

大型债券基金的反馈，与最近共同基金的总体资金流动数据大相径庭。这些大型债基的代客投资规模数以千亿美元计。

EPFR追踪的欧洲债券基金上周净流出15.7亿美元，为2013年第一季以来最大流出规模，且有望自去年9月以来首度连续两周流出。

美银美林全球公债指数本月迄今下滑2%，考虑到时间如此之短，这样的跌幅实属可观。如果跌势延续，则将创下2011年11月以来的单月最差表现，年内迄今也将仅升0.5%。

**令人担忧**

对于近期债市暴跌，目前还没有显而易见或得到认可的解释。但油价自1月以来反弹了55%，促使部分投资者重新评估过去两年出现的通缩预期。

债市跌势在很大程度上被夸大了，因为许多投资者都朝同一方向布仓，而且流动性极其稀缺使得慌乱的卖家很难找到潜在买家。

在不到一个月的时间里，指标德国10年期公债收益率从5个基点急升至80个基点，其它国家的主权债收益率也纷纷步其后尘。

太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益首席投资官Andrew Balls预计，后市波动性将加剧。他的团队管理的资产规模约为5,250亿美元。

这是因为银行业者缩减资产负债表并降低曝险，而且监管规定限制了经纪公司、券商和银行业者持有大量债券的能力，从而导致债市流动性减少。

2013年5月的“QE缩减恐慌”和去年10月的“闪电上涨”行情均引发了美国公债市场的剧烈波动，前者推动10年期美债收益率上涨，后者导致债券收益率在一天内最多挫跌了35个基点。

“我们在意吗？这种事情是你必须要经历的，但想安然度过恐怕很难，不过它也能带来机遇，”Balls说。“我们看到客户的欧洲策略没有很大转变。实际上还有一些资金流入。”

公债是养老基金的关键组成部分，因为它们被视为和欠条(IOU)一样，能得到及时的全额偿还。出于这个原因，多数养老基金更愿意长期持有主权债。

据咨询机构近期的研究显示，在全球主要养老基金市场拥有的33万亿美元资产中，债券占比达到近三分之一。2014年，英国养老基金资产中公债占比超过四分之一。

安本资产管理的欧洲固定收益投资经理Patrick O'Donnell说，债券投资者最近过得都不称心。安本是欧洲最大的独立基金管理公司，管理的资产规模超过5,000亿美元。

“每个人都说自己在逢低买入，但是当跌势变得更加猛烈后，这个说法就要打个问号了。”O'Donnell说。“现在有不少钱在等着伺机入市。”(完)

(编译 白云/王颖/许娜; 审校 杜明霞/王丽鑫)

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