焦点：主要银行债券交易业务热络 但难有乐观憧憬

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透7月20日 - 华尔街各个债券交易厅仍难找到乐观气氛，尽管此前一季表现灿烂。

路透根据业者公布的财报计算，第二季美国前五大银行的固定收益、汇率及大宗商品交易业务营收较去年同期成长24%，达到118亿美元。

此一结果是受助于英国公投出人意外的退出欧盟，这次公投在全球各市场掀起阵阵余波，部分银行的汇率交易量更是创纪录新高。

但多位高管表示，交投活动热潮有如昙花一现。尽管各市场并未戛然而止，但第三季至今的活动算不上强劲。未来几家主要央行的货币政策决议或将引发更多的交易活动，但对于今年是否为债券交易翻身的一年，华尔街并未抱持太大期望。

Keefe, Bruyette & Woods银行业分析师Brian Kleinhanzl表示，“我们目前还不确信这点...大环境相当脆弱，只要有个负面事件，投资人马上就会退场观望。”

除零星可见的个别季度外，顶级银行家观察到，债券交易收入已连降约七年。这其中一部分要归因于投资者的离场观望，而且针对自营交易、衍生品和资本的新规也限制了银行在债市中的作为，使得债券交易盈利性下降。

2009-2015年期间，摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)债券交易年度营收下降340亿美元或44%。

这些银行第二季公布获得盈利，表明债券交易上半年表现实际持平。摩根士丹利周三公布业绩。

“过去几年间，固定收益业经历诸多调整，”瑞穗银行固定收益销售及交易主管Thomas Hartnett在接受采访时称，“幸运的是，这让我们更清晰地认识到了‘新常态’。”

今夏交易量有望得到备受期待的英国央行会议或日本央行刺激经济的措施提振。但是在讨论第二季业绩的电话会议中，银行高管大都不愿做出固定收益市场会在下半年呈现韧性的预测。

高盛财务长Harvey Schwartz表示，实际上，即使英国退欧公投为交易带来了一波收益，但本质上却属于那种绝对会令投资人退避三舍的事件。

“第一季的剧烈震荡...加上第二季对英国退欧的担忧--我认为把这些事件看成是降低客户信心的因素并不为过。事件让信心下滑，从而导致客户的活动减少，”他表示。

高盛上半年裁减债券交易员，这是高盛旨在每年削减7亿美元开销计划的一部份。

分析师对债券交易营收的预估偏向谨慎，认为业务仍面临挑战，要重现过去的荣景难上加难。

“这一季相对较好，但称不上亮丽，”惠誉信评专门研究银行股的资深主任Justin Fuller表示，“交投基本上时好时坏。”

债市交易营收图表： tmsnrt.rs/29Wpr2Y

(完)