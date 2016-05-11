分析：全球债务超过信贷危机前水平 美元独霸让形势更加危险

2011年8月2日，图为在东京拍摄的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦5月11日 - 全球正在意识到，美元独霸全球货币体系带来重重问题，连被视为是最大受益者的美国也能看到这种机制的弊端。

全球金融市场过去12个月内数度爆发怵目惊心的动荡，根源都在于人们的恐惧心理，担心在全球债务规模处于和平时期的最高水平之际，即便是关于升息的轻微暗示，也将成为不可承受之轻。

尽管一直有说法称，美国家庭与银行业者自八年前全球爆发信贷危机以来降低了债务，但确有其事的“去杠杆化”努力，根本无法匹敌全球各地政府、企业和个人债务的攀升之势，包括欧洲、中国和其他各地新兴市场在内。

实际上，全球总体债务规模现在已远远高于2007-08年信贷危机以前的水平。

“债务问题远未结束，”摩根士丹利的一份报告指出。该报告进一步解释了为何摩根士丹利预期，人口结构带动的储蓄与投资方式转变很快将会推升利率，并会在未来五年内把债务变成压制全球经济成长的额外负担。

但美元作为全球主要储备货币，并为大多数债券计价的地位，令问题变得更加错综复杂，加剧了市场发生动荡的风险。

美国去年12月实施近10年来的首次升息，足以震动全球市场，并导致全球股市今年录得自二战以来的最差年初表现。

就是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)匆忙地明确表示，全球金融领域发生的重大变化正是联储按下升息暂停键的原因之后，市场才展开反弹。这更加凸显了美元与全球金融市场走势之间存在的因果关系。

几乎没有人怀疑，美国在接近充分就业状态下的经济增长能够吸收一些利率正常化的冲击，而在此过程中美元也会同步走强。

但世界其他地方显然做不到这一点。

国际清算银行(BIS)估计，美元占据主导一方面意味着其在所有外汇交易中的比重高达近90%，并且占硬通货储备的60%左右；但另一方面，至关重要的是，其在美国以外所有债务和资产中的占比也约为60%。

但若因美元债务偿付和利息成本上升而使其他国家经济受到冲击，那么给美国出口企业、大宗商品公司以及更广泛经济造成的适得其反的影响，最终会束缚美联储的手脚，今年这种情况就已经很明显。

**纠结不定**

美联储并不沉迷于美元的首要储备货币地位，这一点并不意外，虽然欧洲和其他国家数年来都称美元享有“过分特权”，确保全球以低利率购买美国国债，根本不在乎美元的力道。

纽约联储总裁杜德利周二在苏黎世参加活动时谈到美元的全球地位问题时说，如果欧元或人民币等其他货币蚕食美元的储备货币份额时，美国人不应担忧。

“如果其他货币获得储备货币的地位，在我看来并不是美国的失败，”他说，“只要他们是通过进步获得，而不是因为美国做的比以前差”。

虽然这绝不是希望美元丧失独霸格局，但说明了央行官员对储备货币地位比财政部官员更纠结，因为一国货币的普遍使用，通常会令该国的国内政策面临更为复杂的局面。

正是这种紧张有可能到处播下不稳定的种子。

如果美联储因担心会通过美元在全球范围内传递冲击波而最终引火烧身，而不能调整货币政策，那么担心美联储人为低利率政策只是积累更多债务、加剧国际账户失衡并损及本应起到“锚”作用的货币，也就可以理解了。

BIS货币及经济部门主管Claudio Borio指出，容许美国财政及经常帐赤字持续扩大，货币政策继续更加宽松，则美元的地位有可能加重全球体系的不稳定性。他在苏黎世参加同一场会议时作上述表示。

Borio补充道，尤有甚者，各国政府出于竞争力或金融稳定之故，而抗拒美元贬值，导致美联储的宽松倾向扩及发达和新兴经济体。

摩根士丹利认为，这只是导致债务水平升高，这个问题在未来几年将开始造成很大的伤害，并没有无痛的解决方式，只有一些痛苦程度较低的选项而已，比如债务重整等等。

摩根士丹利并指出，在当前的环境下，正因美国或许是惟一可承受汇率升值冲击的经济体，所以美元再度升值的可能性很高。

Borio认为，多种全球货币分担储备货币角色的更多元体系，也没法解决这个问题。

各国冷静合作及共谋对策，可能是惟一的解答。

“这意味着不只要搞定自己的国家，也得搞定整个地球村。(完)