标普预计2016年全球公债总量保持增长

路透伦敦2月29日 - 评级机构标准普尔周一表示，预计今年全球公债规模将在美国、中国、巴西和印度的推动下继续攀升，不过全球年度举债规模将略有下降。

标普公布的最新报告称，全球公债存量预计上升2%至42.4万亿(兆)美元，新增债务6.7万亿，增速料继续超过债务偿还的速度。

一些主要国家的债务增长速度慢于基本趋势。

美国举债规模料较上年增长8%或1,630亿美元，全球第二大经济体中国预计增加举债18%或510亿美元。

中国、巴西和印度等国的举债规模增加，料将使新兴市场举债规模较上年增长9.4%或5,870亿美元，到年底时该市场总体债务存量预计达到6.8万亿美元。

标普指出，巴西年度举债绝对增长规模最高，今年借贷金额将增加140亿美元，增幅为8%。

波兰及印度举债规模料将双双增长120亿美元，增幅分别为38%及8%。

反观日本、欧元区，以及加拿大、英国、墨西哥和乌克兰等国，发债规模则料将较上年同期下降。

欧元区举债规模料将减少近6%，但因欧元区国家借贷规模高于偿债金额，其整体债务存量将将持续升至略高于7万亿欧元。

全球2016年发债金额料将自上年的6.899万亿美元降至6.745万亿美元，虽有4.9万亿美元债券到期，但1.7万亿美元的新增债务净额，将使整体债务存量上升。

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