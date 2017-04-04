2016年全球债务达215万亿美元 新兴市场债务大增--IIF

路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。

2016年全球债务较上年增长7.6万亿美元，债务与GDP之比从2015年的320%上升。

报告称，2016年新兴市场债务“大幅增长了”55万亿美元，与GDP之比为215%，主要受非金融企业债务增长推动。

根据报告，2006年至2016年期间，新兴市场筹集了近40万亿美元新债，与1996年至2006年期间增加约9万亿美元相比，速度明显加快。

IIF称，过去10年全球债务增加逾70万亿美元，债务发行量创下纪录高位。

发达市场国家负债160万亿美元，在全球债务中占比最大，几乎是GDP总额的四倍，与GDP之比达到390%。

报告发现，发达市场债务增加32万亿美元，基本是受到政府的推动，其中美国和英国公共部门债务自2006年以来增长逾一倍。日本和欧洲发达市场的政府债务按美元计增长约50%。(完)