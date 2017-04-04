2016年全球债务达215万亿美元 新兴市场债务大增--IIF

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
2016年全球债务较上年增长7.6万亿美元，债务与GDP之比从2015年的320%上升。
报告称，2016年新兴市场债务“大幅增长了”55万亿美元，与GDP之比为215%，主要受非金融企业债务增长推动。
根据报告，2006年至2016年期间，新兴市场筹集了近40万亿美元新债，与1996年至2006年期间增加约9万亿美元相比，速度明显加快。
IIF称，过去10年全球债务增加逾70万亿美元，债务发行量创下纪录高位。
发达市场国家负债160万亿美元，在全球债务中占比最大，几乎是GDP总额的四倍，与GDP之比达到390%。
报告发现，发达市场债务增加32万亿美元，基本是受到政府的推动，其中美国和英国公共部门债务自2006年以来增长逾一倍。日本和欧洲发达市场的政府债务按美元计增长约50%。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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